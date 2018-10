Diahuebs prome cu 2 or atardi strandpolitie a para un pickup cu dos homber abordo. E pasahero no por a demostra su documento cu e tin permiso na Aruba, maske a yama Guarda nos costa y e persona no tabata aparece den sistema di IASA. A bay cune GNC pa wak si di berdad e tin permiso.

Comments

comments