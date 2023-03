Diabierna mainta e homber G., acusa di a abusa sexual di un mucha muher D. bao di 12 aña entre 2015 y 2021, a presenta den Corte di Husticia pa scucha su sentencia.

MAS NOTICIA por a compronde cu Fiscal a exigi 5 aña y 6 luna di prison pero Hues ta haya cu no tin suficiente prueba y a declara G. liber.

Por a constata cu awe mainta e homber G., kende tabata encarcela na KIA, a wordo laga liber y a presenta den Corte pa scucha su sentencia.

FISCAL

Algun siman pasa tratamento di e caso a tuma lugar, caminda G. ta desmenti categoricamente di a abusa di e mucha, kende ta yiu di su pareha e tempo ey. Fiscal a bisa Hues cu e ta haya G. culpable. El a pidi pa aproba e demanda di daño di 50 mil florin y pa pone medida di pago. Fiscal a bisa cu tempo cu e mucha tabatin 7 pa 12 aña, G. a abusa di e mucha D. Fiscal ta haya cu G. a tacha e mucha menor di edad cu lo por keda afecta. Fiscal a bisa cu teniendo cuenta cu e abusonan a sosode durante tempo largo, el a exigi 5 aña y 6 luna di prison.

SENTENCIA

Hues a bisa cu no tin suficiente prueba contra G. Hues a splica cu a base di ley, no por bay solamente tras di e declaracion di un testigo so. E ta haya cu no tin suficiente prueba di sosten. Na opinion di Hues, a bay solamente tras declaracion di e victima, kende a conta su mama. Na opinion di Hues, e anotacionnan di e mucha den su buki y declaracion di testigo no ta suficiente prueba di sosten. Hues a bisa cu e no ta confia e di dos declaracion di e mama di e mucha. El a mustra cu promer e mama a declara di no a mira nada y despues ta bisa cu e lo a mira G. ta haci movecionnan cu e mucha.

Hues a bisa cu a base di ley, no por condena un persona a base di solamente un declaracion. Hues a declara G. liber y tambe a declara e demanda di daño no admisibel.