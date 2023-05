Un mucha homber diabierna anochi a reconoce su bicicleta cu a keda horta, y a reporta na polis esaki net dilanti di misa na playa. Patruya a presenta y topa cu e hoben, a mira e potret riba su celular cu ta e dicho bicicleta.

E homber cu tabata riba esaki a bisa el a caba di preste for di un adicto ambulante pero no kier a duna mas informacion. E homber di e no ta basha bou for di kende el a tume paso en kier bay cera, maske e tabata riba riba e bicicleta horta. Polis a bay warda cu e homber deteni y e bicicleta tuma den beslag, pa recherche evalua e caso.