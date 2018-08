Homber sin bida haya den auto na Shiribana

Diadomingo mainta trempan pasa di 6:30 polis ta keda informa cu tin un persona no ta move mes den un hyundai elentra shinishi dilanti lox sing supermarket na Shiribana. Di biaha prome patruya ta yega y topa cu e auto menciona staciona dilanti e supermarket glasnan cera. E homber tabata den un forma raro den e auto. E porta di e auto ta gelock y esaki a pone cu polisnan a kibra e bentana patras debi cu e chauffeur no ta reacciona mes.

LIVE VIDEO:

Curpa sin bida haya den auto… Posted by MasNoticia.com on Sunday, August 26, 2018

Ambulans a presenta pero no por a haci mucho y solicita dokter. Mientras Polisnan a solicita pa autoridadnan competente presenta. E alto comisario sr Hoo a presenta prome pa ta na altura di e sucedido. Recherche y vocero di polis a presenta rato despues, di biaha recherche y departamento forensico a cuminsa haci nan investigacion na e sitio debi na e forma cu a haya e persona den e auto, investigacion tin cu bay determina kico a pasa debi cu for di trempan e auto lo tabata staciona dilanti e supermarket. Dokter Texiera a constata morto pa 7:50 am. Takelwagen a presenta y lanta e auto cu e curpa sin bida aden direccion pa warda di Polis unda na warda departamento forensico lo haci nan investigacion avansa. Te ainda no por identifica kende e persona ta te ora cu caba di investiga completo…

Comments

comments