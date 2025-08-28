Diahuebs den oranan di atardi riba caminda di Sabana Blanco net na altura di e rotonde cu fcca ta sosode un accidente unda un homber riba un bais a dal contra di un kia picanto cu turista abordo. E accidente a sosode den presencia di mas hende. Personanan a mira con e homber ribe bais a dal ribe auto y despues cay herida su curpa na cabes.
E homber tabata compaña cu dos cacho y un di nan brabo cu tabata ataca tur hende. Net un personal di wit gelekruis pasando cu a mira e situacion a baha y duna un man. E cachonan a laga e personal atende cu e homber, pero manera e cachonan a mira paramedico di ambulance el a cuminsa atacanan mientras tabata warda Polis. Pero nada y aki a pone e homber cana riba su man y curpa yega cerca di e ambulance laga e porta habri e mes drenta, debi cu su cachonan tabata brabo y ningun hende kier mordi di cacho evita haya malesa.
A resulta cu e homber aki algun dia caba tabata den noticia riba WVB Sabana Blanco el a cay suso.
Asina e homber a drenta ambulance haya atencion medico. Despues di rato roadservice y polis di trafico a keda yama despues di cas 1ora pa presenta y tuma dato, pasobra e turistanan foi trempan a bisa cu nan tin cu bay biaha.