Homber pura pa yega cas durante TDQ a accidenta den cura di un cas y laga auto atras

Diabierna algun minuut pasa di 10 or den bario di Rooi Kochi habitantenan a scucha un desordo sali pafo y mira cu un hyundai tucson blanco a dal den cura di un cas y un homber a sali na careda. E homber a baha for di su auto y core bay for di e sitio drenta mondi debi cu tabata den ora di toque de queda. Habitantenan no por a mira su cara bon y a bati alarma na polis. Patruyanan a presenta y a cuminsa controla rond pero sin ningun resultado porta e persona lo a yega su cas. Polis di trafico a tuma e auto den beslag te ora cu un persona reclama esaki.

