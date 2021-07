Homber perdi for di mainta haya den mondi na Bringamosa

Diahuebs pa 10:45 famia a keda notifica for di nan ser keri cu e t’ey sali dal un buelta den mondi entre e parke di burico pa Rooi Frances pero pa 3’or atardi nan a haya su falta. Y aki familiar a bati alarma na Polis y aki patruyanan a sali den buskeda hunto cu famia for di Rooi Taki pa e parke di burico y cuminsa cana den e rooi. Helicopter di Polis a lanta vuelo di biaha y for di halto tabata busca un area grandi y banda di Bringamosa pa Maria Maai a mira un hende benta abou den mondi pabou di un cura di porco. A bati alarma y informa patruya pa presenta y aki patruyanan a yega di biaha y a drenta den e mondi cu tabata basta cera y cu machete a logra di yega na e homber benta abou cu tabata full deshidrata. Ambulance y brandweer tambe a presenta y e trabou di rescate a tuma luga y a logra di saca e homber for di den mondi. E homber ta poco malo pero salvo y a keda transporta pa hospital.

Comments

comments