Su nomber ta Jose Sánchez el a ser mira ultimo biaha diasabra 26 November na su cas na matadera 13. E meneer ta sufri di Alzheimer. Normalmente sa wak e cana rond di Tanki Flip, Ponton of den sector hotelero. Polis ta aware caba over di esaki. Si algun hende por a wak e por please yama polis of 7314191