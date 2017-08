Homber perdi ariba lama rescata door di Panter di Warda Costa

Warda Costa di Caribe Hulandes diadomingo pa mas o menos 2 or y 40 di merdia ta ricibi e notificacion di cu’n boto di piscado, ‘Maria 2’ lo a bolter. E embarcacion na e momentonan ey tabata situa na 2 miya y mei zuid-oost di Aruba. Tabata tin tres persona a bordo. E yate ‘Energy’ cu tabata den becindario a logra rescate dos (2) di e hombernan. E di tres tabata perdi.

Panter cu na e momentonan ey tabata ariba patruya a wordo manda di biaha pa e area y a cumisna cu e buskeda. Basa ariba informacion suministra door di Aruba Ports Authority (APA) y miembronan di e yate ‘Energy’ e di tres persona a wordo rescata mas o menos 3 or y 20 mey miya pazuid di Baby Beach. E tabata ta wanta na un jerry can, pa cual e tabata por a keda ariba awa. E dos otro personanan rescata door di ‘Energ’ a wordo pasa pa e Panter y nan a wordo hiba p e steunpunt na Savaneta, caminda nan a yega sano y salvo.