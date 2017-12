Homber Palestino ta hinca polis Israeli durante protesta

CISJORDANIA- Un terorista Palestino, cu tabata tin un faha cu explosivo bisti, a hinca un oficial di polis di frontera na su schouder, heridando e polis levemente. Esaki a sosode den e ciudad Ramallah di Cisjordania, diabierna durante un protesta Palestino, segun polis a informa.

“Un terorista a yega cerca di e agentenan di polis fronteriso cu tabata respondiendo na un protesta riba e plasa Judea y Samaria na Ramallah, y la hinca un di nan”, segun version policial.

E agresor a wordo herida door di otro oficialnan na e escena y ta gravemente herida. Algun medio di comunicacion Palestino a informa cu e agresor lo a fayece, pero esaki no a wordo confirma oficialmente.

E faha cu explosivo no a explota. Polis a bisa cu e ta investigando si ta trata di un bom di berdad of si ta algo falso.

Forsanan Israeli a bolbe aumenta siguridad diabierna na Jeruzalem, door di posibel convocatorio nobo pa protestanan violento di parti di faccionnan Palestino den otro Dia di Rabia den protesta na e reconocimento di Donald Trump den e ciudad como capital di Israel.

Fuente: https://www.infobae.com