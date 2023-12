Diasabra anochi polis a keda informa cu tin un homber benta abou ta grita y no tabata n’i por a para riba su pia mas. E homber no tabata por cu su alma mas despues di a bebe te dimas. Polis n’e sitio a constata cu e homber ta basta bebi y no a keda nada otro di a dune un lift pa su cas pe sosega e curpa.