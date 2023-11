Diadomingo prome cu 4’or di marduga un señora drumi paden di cas den su trankilidad a keda stroba pa un zonido duro pafo di cas, ora e señora a bay wak kico ta pasando a topa cu su ex ta batiedo duro n’e porta cu intencion di drenta paden.



Henter siman tras di lomba e señora no tabata por cu e homber ta presenta na su cas y menase y molestie y a yama polis p’e na varios ocacion, E homber e marduga aki a te hasta na habri e bentana pa drenta paden, pero patruyanan a presenta basta lihe n’e sitio y topa cu e homber den cura di cas y a baha riba dje di biaha y detene. E oficialnan tuma dato for di e señora, y e vehiculo di transporte a presenta y bay cu e homber deteni pa warda di Polis.