Homber no kier a delete videonan sunu cu e tin di su ex pareha

Diahuebs anochi na un apartament complex habitantenan a scuha un reclamamento tumando luga y despues di rato patruya policial a acudi na e sitio. Tabata un problema entre ex pareha, unda e dama a yega na cas di e su ex homber pidiendo e pa delete su videonan cu e homber tin di dje sin paña, na momento cu nan tabata bon cu otro. Debi cu e no por a convence e homber via celular el a presenta personal cu polis. Polis a intermedia den e asunto aki di ex pareha, y a splica e homber consecuencianan si videonan XXX sali den publicidad sin autorisacion di e hende y forma bulgar ta castigabel y si e hende entrega denuncia tambe. Asina e homber a logra di compronde y a delete tur e videonan cu e tabata tin XXX di su ex pareha.

