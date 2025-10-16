Diahuebs den oranan di anochi por a tuma nota cu helicopter di Kustwacht a sali foi nan station na Curacao, unda a keda informa di un posibel persona perdi riba lama cu no a regresa tera mas. Nos a busca informacion y a compronde cu atardi polis a bay atende cu un persona cu a pidi asistencia debi cu e tin informe di un persona cu no a regresa tera bek.
Un homber papia papiamento lo a laga su pertenencianan na canto cerca un otro hende y a bise cu e ta bay landa bin bek debi cu e kier landa te na e Plataforma Independencia 2, cu te plataform den zuid ya cu lama ta keto.
Solo ta baha y e homber no a regresa mas tera pa busca su pertenencianan. Helicopter a busca full e area den careda di 9’or pa 10’or di anochi sin resultado.
Pero den careda di 10:20 a localisa e homber y a bay cune airport pa paramediconan atende cune. Ta trata di un homber Venezolano.