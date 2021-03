Homber jaloers no ta compronde cos a caba, a bay te hotel kita plachi number for di dama su auto

Diaranson atardi un homber cu no ta compronde cos a caba cu e dama a subi tereno di Manchebo hotel y tabata vigila e dama su movecion. Maske cu e dama tin denuncia haci na recherche caba, e homber a sigui su jaloezie y no por caba di compronde. E homber a bay te na e dama su auto y ranca plachinan di number for di auto y bay cu esaki. Polis a presenta di biaha na e hotel pa busca informacion tin dato di kende ta e homber. E oficialnan a tuma denuncia for di e dama pa un biaha mas informa recherche di loke e homber a bolbe comete cu e dama.

