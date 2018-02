Homber indocumenta cu a burla y core pa Polis a keda deteni

Diabierna atardi patruya a bin controla dos persona trahando riba e truck cu mas prome e chauffeur a core pa polis na altura di Acropolis Plaza cu diesel a basha for di Paradera te cu Tanki Leendert. Ora polis nan a baha pa papia cu e persona nan a ripara cu un di nan tin e mesun descripcion cu esun cu a core bay mas prome. Ora polis ta atendiendo cu e otro persona esun cu e descripshon duna a cuminsa cana bay y despues cu polis a ripara e la cuminsa core. Banda di Digicel Tanki Leendert polis nan a logra gare y detene di biaha. E polis cu mas prome a atende cu e chauffeur tambe a presenta na e sitio pa asina confirma cu ta e persona corecto. Y ora a bay averigua a constata cu e persona ta ilegal riba nos isla, e no tin rijbewijs y e truck no tin niun papel na ordo. Polis a hiba e persona warda pa despues pase over pa warda nos costa.

