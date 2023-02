Diasabra merdia autoridad a keda informa cu den Uruguaystraat a sosode un caso serio unda un problema cu a bay full for di man cu un homber hinca den lomba. A mobilisa ambulance y polis cu urgencia pa e sitio, na yegada di polis a topa cu un homber malamente hinca den lomba. Na e sitio polis por a cuminsa acomula informacion cu ta trata di problema di ex pareha y e homber a haya un yamada y aki un persona a yega e cas hinca e homber den lomba y bay for di e sitio.

Ambulance a yega di biaha y brinda asistencia na e homber cu tabata sangra profusamente. Recherche y departamento tecnico a presenta di biaha pa haci nan investigacion. Recherche a acomula informacion for di tur hende di biaha, pa asina pone man riba e sospechoso debi cu algun hende ta papia di ex muhe a hinke homber y otro ta papia di un homber.