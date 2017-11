Homber hinca fatalmente banda di caminda na Tanki Leendert

Diadomingo pasa di 4:30 mainta riba e caminda di Tanki Leendert altura di OK market a sucede un bringamento unda un homber a keda hinca. Polis a yega di biaha na e sitio topa cu e homber benta banda di caminda no ta move mes.

Algo prome cu e rotonde Tanki Flip polisnan a logra gara e sospechoso nan cu tabata cu persona cu a hinca e victima mortalmente. A detene tres homber pero e sospechoso mes a core bay den un auto cora. Ambulance a yega di biaha unda paramediconan a cuminsa cu CPR debi no tabata haya pulso y a solicita un di dos ambulance pa yuda e coleganan pasobra e homber benta abou no tabata reacciona mes. A notifica recherche pa presenta na e sitio tambe y slachtofferhulp. Despues di basta rato di reanimacion a solicita pa dokter presenta. Dokter Texier a constata morto pa 6:05 am y fiscal Kardol di Ministerio Publico a laga confisca e curpa pa mas investigacion. Palabra di profundo condolencia na famia di e fayecido