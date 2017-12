Homber haya ta drief ariba surfplank ta disparce ora yega tera

Diaranson mainta 27 December pa mas o menos 7 or y 30, Central di polis ta haya un melding di piscado nan na Hadicurari cu un boto di piscado local lo a haya un guy Latino riba un surfplank basta leu pabao di Aruba ta drief. E guy tawata tin un boei na su curpa y 2 bulto blanco grandi. E piscado a trece tera y a yama polis. Pa ora nan a yega tera e guy no a warda y a sali bay di biaha. Ningun hende no a want’e y pa ora polis a yega nan a hanja solamente su surfplank. Si un hende por a wak algo of sa ken ta e piscado local cu a trece tera por yama Maritiem polis na 5975125 pa informacion.