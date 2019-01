Diasabra atardi un persona a bin topa cu homber sin bida den su baño na cas na Resedastraat San Nicolas y a bati alarma di biaha na Polis. Patruya di biaha ta presenta na e cas y constata cu di berdad e homber no ta reacciona. Ambulans tambe a presenta unda paramedico a constata cu mucho mas no por a haci y a notifica dokter pa presenta y rato despues dokter a constata morto natural di e homber F.M. Debi cu no tabata tin nada di crimen patruya na e sitio no tabata necesario di notifica autoridad competente. Funeraria a presenta pa busca e restonan mortal. Palabra di profundo condolencia na famia di e defunto.

