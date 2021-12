Diaranson den careda di 4:30 marduga habitante di Madiki a raporta na Polis di a haya un homber benta abou no ta moviendo y ta sangrando dilanti su cas banda di un pickup. E oficialnan a presenta di biaha y yega na e situacion y topa cu un homber di berdad benta abou banda di un pickup no ta moviendo y na sanger na su kaak, no sa si por ta trata di un caso di asesinato of e persona a dal abou heridando su mes. A notifica ambulance na e sitio paramedico a constata mucho no por haci y a solicita dokter pa constata morto. Recherche tambe a presenta pa haci nan investigacion hunto cu departamento tecnico pa saca afo kico por a pasa cu e homber cu a bin fayece.

