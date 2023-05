Un mama su fusenan a bula diasabra atardi den Companashi pa ser exacto den Nobelstraat unda el a bay busca su you di 3 aña na un creche. E homber ta biba pega cu e creche, e homber pafo di cas a mira un mucha chikito y a hisa e mucha y sunchie den su boca.



E mama su fuse a bula ora a haya sa e cos aki y a pidi asistencia di polis. Cos tabata for di man, y e homber manera nada un pasa ta pidi sorry. Polisnan a presenta a scucha ambos banda, polis a tuma dato di e mama y tanto e homber di edad cu a comete e acto di sunchimento. A notifica JZP di biaha di e caso aki. E mama a bisa e homber el a scapa cu en yama su famianan manera con e homber cobarde a haci di yama su amigonan cu a core bin defende, e ora e amigonan a haya sa ki malo e homber a haci. Polisnan tabatin hopi pasenshi y nan mester a mantene nan mes na calmo, y a skwal e homber formalmente pa su acto y tabata blo pidi sorry, y polis a bise nada di sorry pa loke el a haci y busca un hende di su edad pa haci su cosnan.