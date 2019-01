Homber gara ta kibra auto y edificio

Fakkel 2019 mas cu claro no a bai sin su detencionnan y un rato despues cu e parada a finaliza ta drenta melding cu un persona a wordo gara ta haci destruccion na auto y edificio di Antraco Mall riba LG Smith Boulevard. Na jegada di patruya ta topa cu un persona benta abao y tabata basta bon bao di influencia di alcohol of otro substancia. E persona aki a comete destruccion na un Ford Everest color preto cu tabata para eybanda y tambe a kibra un tubo cu ta wanta e rol luiken di un negoshi eybanda. Pero no solamente esey, e persona kier a ataca un persona femenino cu tabata eybanda y akinan algun sla a cai. E persona a wordo deteni mientras cu e doño di e auto mes no tabata na e sitio y kizas ta awemainta e lo ripara cu su auto a wordo destrui of ora cu el a jega pa recoge su auto bek despues di a jump den Fakkel Optocht. Mester menciona cu for di algun tempo caba tin un persona ta cometiendo destruccionnan pisa na autonan y negoshinan den vecindario pero awo investigacion mester bai determina esaki si ta trata di e mesun persona aki.

