Diaranson mainta polis maritimo durante nan control banda di Eagle Beach den auto a capta un homber sospechoso den un tercel y a bay su tras. A pare banda di ex morgans island, durante control a haya e homber cu un cantidad di marihuana den su poder. A tuma esaki den beslag y detene e homber y a keda interoga pa sub fiscal y pasa over pa departamento narcotica.

