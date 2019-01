Homber drumi den veranda di cas den construccion a resulta di ta ilegal

Durante un patruya di rutina, polisnan ta tuma nota di un homber drumi den veranda di un percela na Jaburibari. E homber a wordo acerca pa motibo cu e cas en cuestion no tabata habita, pero mas bien tabata un cas den construccion. E homber tabata papia Spaño so y a bisa polisnan cu e ta haci algun trabao di construccion na e cas. Pero e no tabata por a bisa ken ta doño di e cas. Ora cu a puntr’e pa un identificacion valido, el a mustra polisnan un id di Republica Dominicana. Ora a puntr’e pa un permiso di estadia valido, el a bisa di no tin esaki y cu e ta ilegal ariba nos isla.

Polisnan a puntr’e si tabata tin mas persona ta traha na e cas, el a declara cu no tin mas persona ta trahando cun’e. Despues di un control na e parti patras di e cas, a bin topa cu e sra. di fam V. E ta declara cu e no tin permiso di estadia. Despues di un control a bin resulta cu ni e homber L. y tampoco e Sra. V. tin permiso di estadia na Aruba. Ambos a wordo traspasa pa Guarda Nos Costa.

Comments

comments