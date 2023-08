Diabierna pasa di 11:45 anochi habitante ta yega na un cas na Edisonstraat den Companashi y ta topa cu nan ser keri no ta move mas y a bati alarma na autoridad. Patruya policial tabata prome n’e sitio pa mira e situacion wak si por tin un crimen of algo otro.

A constata cu e homber no ta reaccionando y a notifica ambulance, di biaha un unidad di ambulance a sali for di nan post na Wayaca y a presenta na e sitio. E paramedico a haci di nan parti y a constata cu mucho mas no por haci. Segun familiar e homber a sali recien di hospital y a bin topa cune morto den e cas.

A notifica dokter pa presenta y a constata morto di e homber cu ta riba di 60 aña. Ambulance a bandona e sitio, auto funeral a presenta y a bay cu e restonan pa funeraria.

Palabra di profundo condolencia na e famia.