Diabierna prome cu 6:30 atardi e personal di warda di San Nicolas a bay haci un control den e cel complex unda e detenidonan ta y a topa cu un di e detenidonan den un situacion no normal unda cu e person no ta reacciona despues di a haci intento cu su propio curpa pa pone un fin. A pidi asistencia di ambulance cu a presenta di biaha patras na warda. Paramediconan mucho mas no por a haci e forma con a topa cu e homber cu ta trata di un homber riba 30 aña cu lo a pone fin na su bida.

A notifica e hefenan di Cuerpo Policial di biaha, dr Scholten a presenta debi cu el a haci su trabou n’e sitio mes hunto cu departamento tecnico cu a dura algun ora den e cel complex.