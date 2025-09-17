Relaciona cu e caso serio di explosion cu a sosode diaranson mainta na Thiel Corp na Canashito unda trahadornan a tres homber a bay traha riba un mashine cu lo tin dia para y ta mashine di asfalt y ora a bay cende esaki posibel acomulacion di gas a pone cu esaki a rementa y asfaltnan cayente a cay riba curpa di tur e hombernan aki.
Ta trata di un homber Arubiano di den careda di 65 aña.
Un homber nacionalidad Peruano di den careda 52 aña
Un homber di nacionalidad Dominicano di den careda 53 aña.
Su mes un coleganan a hibanan tur herida cu urgencia pa Centro Medico cu kemaduranan serio, tanteen di a bay hospital. Asina Centro medico a pidi tres ambulance cu urgencia pa nan bay hospital pa haya e atencion medico avansa. Eynan e trabounan a cuminsa pa cu transporte pa Colombia debi cu e kemaduranan ta hopi serio. E empleado cu mas kemadura na curpa di 65 aña ta e prome pa keda transporta cu Air Ambulance y esaki a sosode pa 8:30 anochi ya cu su situacion ta serio y e di dos y e di tres lo a keda transporta despues di dje.
Ningun momento den oranan di atardi a transporta ningun di e personanan kima pa Colombia.