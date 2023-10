Diaranson anochi riba e caminda di Santa Cruz net na altura di shahai ta sosode un accidente pisa unda un homber di edad naci na 1942, ta crusa caminda y un suzuki swift ta dal e homber basta duro. Segun testigonan e homber a bay halto cay riba caminda y no tabata reacciona. A mobilisa polisnan y ambulance cu maximo urgencia. Caminda a keda cera, paramedico na e sitio a constata cu e homber no ta dunando señal di bida mas maske a saca e aparatonan pero no por a haci mucho mas. A notifica dokter.

aki rato mas informacion.