Diahuebs den oranan di anochi autoridad a keda informa cu tin un homber hinca den un cas na Shaba net banda di warda di Polis mes pariba di do it, di biaha a saca patruyanan foi warda y a presenta cu maximo urgencia. E oficialnan a drenta e cura y topa cu un homber benta abou cu herida na su curpa. E homber a declara na autoridad cu ningun hende a hinke y ta su mes a hinca su mes cu menos bon intencion e momento ey. Ambulance a presenta cu maximo urgencia unda paramedico a brinda asistencia di biaha. Familiarnan tambe a presenta y wak e situacion.