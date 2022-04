Diaranson den careda di 11’or di mainta famianan a presenta na e lama na ex bushiri hotel cu tin pabou di waf na Playa unda nan a haya falta di nan ser keri cu a sali for di cas trempan y no a regresa mas.



E yiu a mira e curpa di e tata ta drief poco mas pabou y a bati alarma na autoridad. Di biaha patruyanan ta presenta cu urgencia y aki ta constata cu di berdad tin un curpa ta drief pabou di ex bushiri hotel su tereno. Polis maritimo a presenta di biaha y cu un saco preto a purba na lanta e curpa sin bida y a bin cu esaki na e pier cu tin pabou di waf. Dokter a presenta pa constata morto di e homber di riba 80 aña di edad y na final auto funeral a acudi na e sitio. Personal di slachtofferhulp tambe tabata presente.

Comments

comments