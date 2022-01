Diasabra anochi patruya a duna chauffeur di un yaris blanco señal pa para debi cu e auto no tabata plachi di number patras. Momento cu a aserca e chauffeur esaki a actua straño y polis a pone sali mesora for di e vehiculo pa cuminsa cu un listramento y aki a haya droga y a canta bingo debi cu a topa cu arma di candela.



A bay over na detene e sospechoso di biaha. Departamento forense a presenta di biaha pa saca potret y tuma e arma di candela den beslag. E auto a keda confisca y e homber deteni hiba pa warda di Polis.

