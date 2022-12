Diahuebs merdia polis a wordo manda na Santa Cruz 202-F pa un persona indesea. Ora cu polis a yega na dicho adres a encontra un dama benta abou riba caminda y sanger riba su curpa.

Informacion cu a logra haya ta cu un persona masculino a comete destruccion na e dicho cas, maltrata e dama cu tabata na e sitio y menasa cu e lo bay mate. Despues di haci tur esaki e sospechoso masculino a purba di huy na pia pero no a logra cu esaki. Un persona a keda sigui e sospechoso te na un cas na Papilon 212, unda e la drenta den e cas pa skonde pa polis mane un cobarde. Polis a yega rapido na Papilon y haya permiso di e doño di cas pa drenta y detene e sospechoso. E sospechoso lo a tende esaki y sali for di parti patras bay den mondi pa purba skonde for di polis. Polis a cuminsa un persecucion chikito na pia y a logra detene e sospechoso den e mondi na Papilon. Sospechoso a wordo transporta pa warda di polis unda e tin cu bay duna cuenta di su accion nan.