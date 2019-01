Diasabra pasa di 12 or marduga polis a presenta na hyatt hotel pa un problema entre dos persona. Ta asina cu un homber lo a bay molestia su ex señora y a pasa man pa su cartera bay cune. Polis a bay na e auto di e señora cu tabata den parkeerplaats y a topa cu e homber y no tabata coopera y ni tende di e oficialnan. No a keda nada otro di detene y bay cune warda.

Comments

comments