Homber deteni pa core auto sin documento y e mes no por a demostra su papelnan

Diahuebs den careda di 11:30 anochi riba e caminda di Cumana pa Meiveld polis a topa cu un nissan platina shinishi sin plachi number patras a duna e chauffeur un señal pa para. Ora e oficialnan a bay controla ni dilanti di e auto no tin plachi number, e homber tras di stuur papia spaño no por a demostra su documento, ni rijbewijs, ni id, ni seguro di e auto.



Nada e auto tabatin, no a keda nada otro pa detene e homber y bay warda pa eynan saca afo si e persona ta legal of ilegal riba nos isla y e auto a keda tuma den beslag hiba warda.

Comments

comments