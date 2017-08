Homber desconoci ta purba horta den auto

Central di Polis ta dirigi un patruya pa Palm Beach relaciona cu’n persona sospechoso. Na nan yegada nan ta papia cu e dama T, cua declara cu e auto di su mama tabata para den nan cura ora cu el a wak un homber desconoci den nan cura. Ta trata aki di un homber di postura delega, cu un t-shirt preto y color scur. E desconoci aki tabata cobando den e auto di T. Ora cu a bay pa confronta e homber aki, esaki a core bay den direccion pabao. Mama di T no tabata na cas na e momento nan ey. Polis a tuma contacto cu mama di T., pa informa si e lo a desea di entrega keho di ladronicia. Segun e Señora nan no a bay cu nada y nan no a daña nada, pa cual e no ta desea di entrega keho. Central di Polis a wordo poni na altura.