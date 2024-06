Diamars anochi habitantenan di Savaneta e caminda pa Yara a topa cu un homber benta rib’e crusada y a bati alarma na autoridad di biaha.



Patruya di San Nicolas a presenta y mira cu e homber su situacion ta delicado debi cu e no ta reaccionando mes y no ta mira ningun sla, pero si e persona ta keha paden pero tabata incomunicabel. No sa e momento ey si auto a dal’e maske camaranan den e area a mira un van pasa bay ariba.

Ambulance a presenta di biaha y paramediconan basta lihe a cuminsa traha cu e homber y a mira cu su situacion ta serio mes y a pone di biaha riba cama y a bay cu maximo urgencia pa hospital.

Polis di trafico tambe a presenta pa haci nan investigacion completo pa determina si ta trata di hit and run.