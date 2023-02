E homber Jamaiquino R.G. awe mainta a presenta den Corte pa scucha su sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra dje, caminda ta acus’e di a ocasiona un accidente fatal.

MAS NOTICIA por a compronde cu Hues no ta haya R.G. culpabel di a ocasiona e accidente fatal, manera Fiscal ta bisa. Hues a reduci e castigo di 6 luna di prison na 40 ora di trabao pa comunidad.

Luna pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a acusa R.G. di a causa un accidente fatal riba 11 November 2020. Esaki a sosode riba e caminda di rotonde Las Americas bay pa rotonde aeropuerto. Fiscal ta haya cu R.G. como chofer di un minivan, a core cu un velocidad di mas cu 80 km pa ora y tabata pusta cu un auto. E tabata core masha cerca di e otro auto y a stroba e auto di e victima pa pas’e. Esey a causa cu e chofer A. de Cuba di e otro auto a perde control riba stuur y bay dal den un mata y a fayece. Tambe Fiscal ta acusa R.G. di a core bay despues di e accidente siendo cu e tabata sa cu ta trata di un accidente serio. Fiscal tambe ta acusa R.G. di a core auto sin rijbewijs. Señora di e victima a presenta den Corte y a haci un demanda di daño di 35 mil florin cu ta encera gastonan di entiero, y gastonan pa cu su status na Aruba na Dimas.

EXIGENCIA DI FISCAL

Fiscal a bisa cu ora di un accidente fatal ta crea den comunidad e pensamento cu esun culpable mester haya castigo severo. Fiscal a bisa cu e castigo maximo pa accidente fatal ta 6 aña di prison. Sinembargo aki no ta trata di cu intencional a ocasiona e accidente. Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu aki a kita bida di un hende. El a mustra cu den pasado, na 2012, R.G. a haya multa pa core sin rijbewijs. Na opinion di Fiscal, rijbewijs ta muestra cu un chofer sa con pa core auto. Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu e caso ta algo mas 2 aña pasa. Fiscal a exigi 6 luna di prison y 2 aña sin cu R.G. por core auto. Tambe cu e minivan ta keda confisca.

HOMBER DECLARA LIBER DI OCASIONA ACCIDENTE

Awe mainta Hues, den su evaluacion di e caso, a bisa cu e ta haya cu for declaracion di testigonan y video, R.G. y e chofer victima lo tabata challenge otro pa pasa auto. Hues a mustra cu e chofer dilanti auto di R.G. a bisa cu tabata core 50 pa 60 km. Hues a bisa cu e no ta haya cu ta mucho cla cu R.G. lo a mantene distancia. Hues a mustra cu for declaracion di testigonan, R.G. lo a purba pasa e auto su dilanti y no tabata actua corecto.

Na opinion di Hues, esey no ta suficiente pa bisa cu R.G. tabata core responsabel. Hues a bisa cu e victima tabata core cu velocidad halto. Hues su conclusion ta cu e ta declara R.G. liber di e ocasiona e accidente fatal.

VIOLA REGLANAN DI TRAFICO

Hues a bisa cu e si ta haya, cu R.G. tabata core na un forma cu el a pone trafico den peliger. Hues ta haya tambe cu R.G. a sigui core despues di e accidente y no tabatin rijbewijs. E comportacionnan aki ta wordo considera violacion di reglanan di trafico.

CASTIGO

Hues a bisa cu pa cu e castigo, e ta tene cuenta cu door di core irresponsabel, R.G. a pone trafico den peliger. Door di esey e chofer victima a perde control y dal den mata y fayece. Hues ta haya cu R.G., door di no paga tino bon, no a tene su mes na reglanan di trafico.

Hues a condena R.G. na 40 ora di trabao pa comunidad y si e no cumpli cu esaki e lo mester bay 20 dia sera. Hues a ordena pa debolbe e minivan bek.

Pa cu e demanda di daño, Hues a ordena pa R.G. paga 3320 florin na e señora viuda. Na opinion di Hues, e gastonan di entiero no por wordo cobra, pasobra esaki no a wordo paga door di e señora viuda sino otro miembro di famia. Pa cu e daño inmaterial, Hues ta haya cu e señora viuda no a argumenta esaki suficiente y ta declara esaki no admisibel. El a bisa cu e señora viuda lo por cuminsa un caso civil, si e kier. Hues a bisa cu e ta pone e medida di pago contra R.G. Esey ta nifica cu si R.G. no paga e 3320 florin na e señora viuda, e lo mester bay 43 dia sera den prison.