Diasabra mainta un dama taxista a haya su mes confronta for di riba e caminda di Bubali unda su ex homber den toyota prado preto cu tabata siguie y hasta purba na pase treciendo trafico na peliger. Riba Sasakiweg e homber a pasa e dama den un santa fe blanco y purba na blokia e dama casi causa un accidente. Polisnan a presenta di biaha na e sitio y asina intermedia. Segun e dama cu e plachi number cu e homber tin riba e prado no ta di e homber y ta di e dama pero cos a caba. Polis a kita e plachi number despues di un control. E homber a keda na pia sin por core auto y mester a busca un takelwagen pa hiba e auto cas.

Comments

comments