Homber cu ta sufri di trastorno mental ta menasa hende cu cuchiu

Central di Polis ta haya un melding di un colega cu den centro di San Nicolas lo tin un homber Dominicano ta canando rond cu un cuchiu grandi. tambe cu e homber aki ta actuando di manera agresivo y ta menasa hende cu e cuchiu.

Un rato despues ta drenta yen di melding Warda di Polis San Nicolas pa cual ta manda un patruya cu urgencia pa centro di San Nicolas. e patruya ta tuma contacto telefonico cu otro unidadnan pa refuerso. na nan yegada den B v/d Veenzeppenveldstraat e patruya ta wordo acerca pa doño di Chica Cafe, cu ta declara na polisnan cu tin un homber ta cana arma cu un cuchiu y cu eta menasando hende den centro di San Nicolas. El a mustra polisnan e potret di e persona en cuestion, cu polisnan a reconoce como J.C. Winterdaal biba na Jan Steenstraat, y cu ta sufri di trastorno mental. den Jan Steenstraat polisnan ta wak Winterdaal ta canando bay den direccion pabao. ora cu ela ripara e patruya di polis el a tira e cuchiu dilanti di percela nr. 16 y a core bay den direccion pabao pa despues bira bay zuid. Polisnan a sigui e sospechoso na pia. Ora cu polisnan a acerc’e el a tuma posicion cla pa bringa. Door di esaki polisnan mester a haci uzo di forsa bruto pa por a domin’e. E tabata hopi agresivo y tabata resisti fuertemente contra di su aresto.

Ora cu refuerso a yega, entre tur a logra di domina e sospechoso y boei’e. pero asina mes el a keda trek bay den direccion opuesto, pa cual polisnan mester a hisa e sospechoso y pa pone den e patruya. Pero Winterdaal no kier a subi den e patruya. Ainda na su yegada na warda di polis, e tabata tin un actitud agresivo cun’e y atrobe polisnan mester a carg’e y hib’e paden di Warda. El a wordo hiba pa un cel, pa cual tabata tin mester di ocho colega pa a logra esaki. Fiscal Comisario a tuma contacto cu personal di Slachtofferhulp, cu a bisa cu Winterdaal ta un pashent di PAAZ y cu nan lo tuma contacto cu SPD. Comisario na warda a tuma contacto cu Centrale Post pa nan manda un ambulance pa warda di polis. Despues a bin resulta cu Winterdaal no ta registra como pashent di PAAZ y cu nan lo mester hib’e hospital pa e wordo interna na PAAZ. Personal di ambulance a bin warda pero no por a atende Winterdaal ya cu e tabata hopi agresivo. Via di tralie a controla su rosea y a constata cu e no tabata halando rosea bon.

Personal di CEA a presenta na Warda di San Nicolas pa transporta Winterdaal pa hospital, pero door cu e tabata somnoliento a dicidi pa transport’e pa ImSan, y di eynan a transport’e via ambulance pa hospital caminda cu ela keda interna pa observacion. Mas laat ta CVD ta duna ordo pa lag’e den libertad.