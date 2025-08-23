Diasabra mainta autoridad ta keda informa cu na un cas na Ponton tin un caso serio di hincamento a tuma luga di biaha polisnan y ambulance ta keda dirigi cu maximo urgencia pe sitio.



Na yegada di patruya y rapid responder ta toap cu un hende homber benta abou den cas tur na sanger y un cuchiu grandi hinca den su garganta parti abou. Ainda e cuchiu pega ne curpa. Di biaha paramedico a cuminsa traha cu e homber mientras e unidad di ambulance a yega basta lihe ya cu tabata basta ocupa cu otro meldingnan. A pone e homber riba cama di biaha y bay abou cune cu maximo urgencia.

Recherche tambe a presenta ne sitio hunto cu departamento tecnico pa start investigacion pa saca afo si ta trata di un otro persona envolvi of te persona lo a hacie su mes.

Familiar tambe a presenta ne sitio pa asisti e famia cu a topa cu e homber cu e situacion serio aki.