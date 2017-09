Homber cu harpun a sconde den lama ora a mira Polis

Strandpolitie durante nan patruya diahuebs mainta na e costa nort di Aruba panort di Arashi a topa cu grupo di persona landando. Pero a mira den lama un homber cu speargun den man y ora e homber a mira polis a bay mas leu y no kier a sali pa enfrenta autoridad, paso e sa e lo perde e arma.

Polis a solicita maritiem pa presenta pa wak si por yega na e persona y despues a perde for di bista. Maritiem a busca full den e area y na costa hunto cu patruyanan pero no a topa cu e homber. Posiblemente el a Sali for di area di Arashi. Rato despues polis a bay na su cas hala su atencion debidamente y dune un multa cu lo bin di parti Ministerio Publico.