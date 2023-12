Diabierna atardi for di Edisonstraat te cu Laurens Costerstraat na Playa personanan a mira cu un homber cu cuhiu den man tabata maltrata un dama cu un baby den su man y e dama a core bay te na un cas na Laurens Costerstraat. E dama a core bay den su cas, recherchenan y polis a presenta di biaha, e oficialnan a mira e herida na e dama su curpa y a pidi ambulance.



Paramedico n’e sitio a constata di e heridanan pero e dama no tabata desea di asistencia. Polis detene e homber no mucho leu fo’i e cas.