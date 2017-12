Homber cu bandera Palestino ta kibra bentana di restaurant kosjer na Amsterdam

AMSTERDAM, Hulanda – Un homber cu bandera Palestino pega na un palo, a kibra bentana di un restaurant kosjer na Amsterdam awe mainta un tiki prome cu 11’or. Polis a aresta e homber di 29 aña, cu ayudo di pepperspray. Riba e imagennan por a mira ora cu e agentenan tabata mira con e homber tabata kibra e bentana. Durante e incidente, e restaurant tabata cera.

Acto di teror

Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap ta yama e kibramento di bentana di un restaurant kosjer “nada menos cu un acto di teror. Cu e maldad aki, henter e comunidad Hudiu a wordo afecta.”

Centraal Joods Overleg a keur af esaki fuertemente “cu cierto hendenan den nos sociedad ta reacciona nan frustracion riba asuntonan politico den Medio Oriente riba tur Hudiud akinan.” E organisacionnan ta haci un yamado na Gobierno pa ta vigilante contra e menasanan aki di paz.”

Un testigo a meld na e canal di television di Amsterdam AT5, cu e homber, durante su accion tabata grita “Palestina” y “Allahoe akbar”. E homber a kibra cinco bentana y a kibra tambe e vloer.

Riba e video tambe por a mira con dos agente adverti, no a interveni di biaha ora cu e homber tabata kibra e bentananan y tabata scop contra di e porta. Mas of menos un 20 seconde nan a bent’e abao.

Un di e doñonan a bisa AT5 cu e restaurant lo habri gewoon anochi normal. “Nos lo laga cera e bentananan y lo sigui gewoon cu loke a keda pendiente di ayera.” El a dicidi hunto cu su socio cu lo mester bin cu mas siguridad. E doño a yama e acto di e homber “un forma pa fomenta miedo. E homber a drenta paden tambe, dus e ta basta formal.”

Un yiu di e doño a bisa mas tempran cu e ta mira e accion como un atentado. “Hopi biaha nan sa scupi. Pero nunca algo manera esaki. E miedo tey cerca tur hende.”

Ayera, presidente Trump a reconoce Jerusalem como capital di Israel. Esaki a causa consternacion mundialmente, en particular na Medio Oriente. Riba eventual extra siguridad riba propiedad Hudiu na Amsterdam, polis no kier a bisa nada.

Extra alerta

Amsterdam ta extra alerta riba incidentenan pa motibo di e decision di Trump, segun alcalde suplente, Van Aartsen durante su prome reunion cu gemeenteraad. Van Aartsen a bisa cu e kibramento di bentana na e restaurant, a palabra cu e rabino Jacobs y a expresa su convivencia cu e comunidad Hudiu.