Diabierna mainta Hues di Corte den Promer Instancia a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber G.C. (29).

MAS NOTICIA por a compronde cu Hues a haya G.C. culpabel di intento di mata y posecion di arma di candela. Hues a condena G.C. na 6 aña di prison cu ta mescos cu loke Fiscal a exigi.

FISCAL A EXIGI 6 AÑA DI PRISON

Tratamento di e caso a sosode 26 April 2024 caminda Fiscal a bisa cu den oranan tempran di mainta, 6’or, 1 Januari 2024, Polis a bay na pomp di gasoline den Caya Betico Croes caminda e homber S. a bisa cu banda di e ex pomp di gasoline den Klip na lagoen, C.G. a tira riba su auto cu un revolver. Departamento Tecnico a haci investigacion riba e auto y a constata un impacto di bala door di e windshield di patras. Segun S., e y su pareha M. a bay pa papia cu G.C. y a mira G.C. saca arma. El a dicidi di core duro bay y a scucha un sonido y sinti algo pasa banda di dje. Segun e amiga di S., M., el a mira con G.C. a saca un arma color preto y tira riba e auto y a scucha con e windshield patras a kibra. Polis a busca imagenan di video di seguridad den vecindario. Polis a desarma e dashboard di e auto caminda a mira un buraco di bala y a haya un bala. Tambe Polis a haya glasnan kibra riba e caminda dilanti di e cas. E glasnan aki ta di e auto riba cual a tira. Fiscal a bisa cu e chatnan riba Instagram, ta riba peticion di abogado mr. Carlo a haci esaki pero G.C. mes no kier a duna autorizacion pa haya e chatnan. Na opinion di Fiscal, e chat ta mustra cu S. ta hopi spanta di G.C. Fiscal a conclui cu G.C. ta culpable di intento di mata y posecion di arma. Fiscal a bisa cu tiramento ta causa trauma y G.C. mester ta gradici cu e pareha den e auto no a wordo alcansa door di bala. Fiscal a mustra cu tin hopi caso di tiramento riba Aruba. El a bisa Hues cu Ministerio Publico no kier pa Aruba bira un Wild Wild West. Fiscal a exigi 6 aña di prison pa G.C.. Fiscal a bisa cu e placa y 5 brommer cu a haya na e cas lo mester keda confisca. El a bisa Hues cu autoridad di Aruba a cuminsa un investigacion riba e 5 brommernan y piezanan cu lo por ta procedente di Hulanda caminda brommernan a wordo horta na diferente parti.

SENTENCIA

Awe mainta Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu riba 1 Januari 2024, G.C. a purba mata e pareha S. y M., door di a tira den nan direccion. Esaki ta intento di mata. Tambe cu G.C. tabata den posecion di arma di candela.

Hues a bisa G.C. cu ora tira riba un auto caminda tin hende sinta, ta tuma riesgo cu e hendenan por muri. Esey ta intento di mata y posecion di arma di candela.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu, net riba aña nobo den Klip, G.C. a tira riba un auto. A pone bida di hende den peliger. Na opinion di Hues, loke G.C. a haci ta causa sentimento di inseguridad. Hues a bisa cu posecion di arma di candela ta hopi serio y ta causa inseguridad den comunidad.

Pa loke ta e beslag cu Fiscal a laga haci, Hues ta haya cu no por tuma brommernan pa un otro investigacion cu mester haci. Hues ta haya cu Fiscal lo mester bin cu un otro beslag.

Hues a condena G.C. na 6 aña di prison, kitando e tempo cu e ta sera. Hues a ordena Fiscal cu tur loke a wordo confisca mester wordo duna bek.