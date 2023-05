Diadomingo anochi a surgi un caso di ladronicia unda un homber a pasa man pa un telefon di un dama sin su permiso y via gps tabata sigui e telefon aki. Polis a keda informa di e ladronicia aki y a topa cu e kia rio for di Sero Blanco a sigui su tras y despues a cuminsa duna e chauffeur señal pa para pero esaki a nenga.



E homber riba un velocidad riba Santa Helenastraat a lubida riba e rotonde Ponton y a subi esaki y ranca un borchi trafico y pal’i luz. E auto a keda destrui riba e rotonde y e pal’i luz tambe a keda riba caminda, personal di elmar a presenta tambe. E homber a keda deteni di biaha n’e sitio y un momento e homber aki no tabata comporta su mes y medio resisti cu a pone oficialnan mande vloer un rato pa e calma, vehiculo di transporte a presenta y bay cu e homber pa warda di Polis.