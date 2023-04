Corte di Husticia recien a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e dama L.A.P.(24) na estado di dos yiu y su partner, e homber A.M.B.(26).

MAS NOTICIA por a compronde cu Hues a condena e homber A.M.B. na 10 aña di prison y e dama L.A.P. na 3 aña di prison di cual 2 aña ta condicional.

Ta asina cu durante tratamento di e caso luna pasa, Fiscal a exigi 14 aña di prison pa A.M.B. y 4 aña di prison di cual 1 aña ta condicional pa L.A.P.

SENTENCIA

Tur dos acusado a presenta den sala di Corte pa scucha nan sentencia. Hues a bisa A.M.B., cu tin diferente acusacionnan di asalto arma. Hues a declara A.M.B. liber di e acusacion di asalto arma riba 11 September 2022 y posecion di arma. Esey di acuerdo cu exigencia di Fiscal.

Hues a sigui bisa cu e ta haya legalmente proba e asalto arma riba 1 October 2022, e ladronicia riba 4 October 2022, e asalto arma riba 8 October 2022, e asalto arma riba 15 October 2022 riba un persona. Tambe cu riba 15 October 2022 A.M.B. tabata den posecion di un arma y marihuana. Hues a mustra cu for di video por mira A.M.B. cu capuchon y arma. A usa tie raps pa mara hende. Hues a bisa cu den caso di Grill riba 15 October 2022, A.M.B. a forza un hende pa dun’e placa cu e lo debe.

CASTIGO DI 10 AÑA DI PRISON

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene na cuenta cu den un tempo cortico, A.M.B. a haci diferente asalto arma, posecion di arma y marihuana. A usa violencia durante asalto arma, menaza y usa tie raps pa mara hende. Hues ta haya cu asalto arma ta causa hopi intrankilidad den comunidad. El a bisa cu ta conoci cu victimanan ta keda afecta pa tempo largo. Tambe Hues a mustra cu droga ta malo pa salud di hende. Droga ta causa criminalidad. Arma ta causa sentimento di inseguridad den comunidad.

Hues a tene na cuenta cu anterior a condena A.M.B. na 6 aña di prison pa casonan similar. Hues a bisa cu apenas dos luna despues di a sali liber di KIA, A.M.B. a bolbe haci mesun cos. Hues a bisa cu e tambe ta tene cuenta cu A.M.B. ta reconoce cu el a haci malo y cu e kier cambia su bida pasobra e ta bay bira tata. Hues a condena A.M.B. na 10 aña di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA.

Pa loke ta e demandanan di daño, Hues a declara nan no admisibel y cu e victimanan por cuminsa caso civil. Hues a bisa cu no por tuma un decision riba e demandanan pasobra no tin suficiente documento pa cu demandanan.

3 AÑA DI PRISON PA DAMA NA ESTADO

Pa loke ta e dama L.A.P., Hues ta hay’e culpable di e ladronicia riba 4 October 2022, un asalto arma riba 15 October 2022 y cu riba 15 October 2022 e tabata den posecion di marihuana. Tambe Hues ta haya L.A.P. culpabel di posecion di arma di candela y balanan riba 13 Augustus 2022.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu victima di asalto ta keda afecta pa tempo largo. Hues a tene cuenta cu droga ta causa adiccion cu ta malo pa salud di hende. Hues a sigui bisa cu posecion di arma y balanan ta causa sentimento di inseguridad den comunidad. Hues a tene cuenta cu L.A.P. a wordo presiona door A.M.B. y cu ta A.M.B. a haci tur cos. Hues tambe a tene cuenta cu L.A.P. tin un yiu di 7 aña y ta en espera di morocho.

Hues a condena L.A.P. na 3 aña di prison di cual 2 aña ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña.