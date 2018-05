Homber cu a bula den lama y a dal cabes den parti seco a fayece

Dialuna den oranan di atardi a drenta e tristo noticia cu e homber yama Ruben R. Webb naci na Aruba 22 di December 1972 a fayece na hospital despues di tabata den coma for di diadomingo. Esaki ta e victima cu diadomingo atardi a bay bula for di e pier na nikky beach pero tabata basta seco cu consecuencia el a dal su cabes basta duro den e vloer y a stop di reacciona unda paramedico tabata reanima e persona y cu sumo urgencia a bay cune hospital pero su situacion tabata delicado y a bay de coma unda dialuna atardi dokter a kita e mashin debi cu no por haci nada mas pe. Palabra di profundo condolencia na famia di e fayecido.

