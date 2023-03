Diadomingo anochi riba caminda di Mahuma pa Parkietenbos autoridad a keda informa di un cantidad di brommer for di trempan ta causando problema entre Barcadera y e area di Mahuma cerando caminda y pustamento.



A keda informa despues cu esakinan a move di caminda y a sigui nan tras for di un distancia y cantidad di patruya a presenta na Mahuma y asina a cuminsa para nan. Caminda pa Parkietenbos a para un brommer, y e homber no por a demsotra documento y a keda na pia, polis a tuma esaki den beslag di biaha.