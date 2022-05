Riba e caminda di Brazil diahuebs atardi un homber a presta auto di hende y subi caya cune, riba e caminda pa bay direccion e t-weg di Brazil pa subi caminda principal e homber aki no a regula su velocidad a dal basta duro tras di un hyundai santa fe. Ambos auto a keda kibra pero e corolla a keda basta kibra. E auto no tabatin ningun documento, ni belasting, ni seguro. E chauffeur mes ni rijbewijs e tabatin. No a keda nada otro cu e polis di trafico a tuma e auto den beslag.

